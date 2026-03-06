Российские военные похитили 19 гражданских из села в Сумской области. Фото:

Російські військові знову здійснили викрадення цивільних у Сумській області.

Окупанти викрали та вивезли 19 жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади. Вороги вивезли людей в одне з поселень на території Брянській області, де всі вони зараз і перебувають. Зв’язок з цими людьми втрачений, заявив голова Есманьської громади Сергій Мінаков, повідомило у Telegramмісцеве видання «Кордон Медіа».

Інтерв’ю з цими цивільними вже показали на російському пропагандистському каналі «Вєсті». Видання ствержєує, що на кадрах дійсно жителі Сопича.

Ці 19 жителів відмовилися від евакуації і залишалися жити в селі. Усього в Сопичі останніми роками було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили із прикордонного населеного пункту.

Зазначається, що в Сопичі, як і у сусідніх селах цієї ж громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці армія РФ не полишала спроби інфільтруватися ще з грудня 2025 року.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року російстькі військові проникли в село Грабовське на Сумщині, що розташовується всього за кілька кілометрів від кордону з РФ, та вивезли всіх людей, які раніше підписали відмову від евакуації. Тоді були викрадено близько 50 цивільних.

Джерело: «Кордон Медіа»