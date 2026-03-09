Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: Нацполиция
На Сумщине из-за российских обстрелов ранены пять человек (ФОТО)https://racurs.ua/n212490-na-sumschine-iz-za-rossiyskih-obstrelov-raneny-pyat-chelovek-foto.htmlРакурс
На Сумщині через російські обстріли травмовано п’ятьох людей.
Про це сьогодні, 9 березня, вранці повідомила прес-служба Нацполіції.
Зафіксовані такі випадки:
- у Сумській міській територіальній громаді отримали поранення троє людей. Пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль;
- у Новослобідській громаді отримали поранення двоє чоловіків віком 61 та 71 рік, пошкоджено будинок.
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування, — додали в поліції.