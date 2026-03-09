Новости
Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: Нацполиция

На Сумщине из-за российских обстрелов ранены пять человек (ФОТО)

9 мар 2026, 10:37
На Сумщині через російські обстріли травмовано п’ятьох людей.

Про це сьогодні, 9 березня, вранці повідомила прес-служба Нацполіції.

Зафіксовані такі випадки:

  • у Сумській міській територіальній громаді отримали поранення троє людей. Пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль;
  • у Новослобідській громаді отримали поранення двоє чоловіків віком 61 та 71 рік, пошкоджено будинок.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування, — додали в поліції.

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


