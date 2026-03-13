Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти атакували рейсовий автобус на Харківщині, фото: Офіс генпрокурора
На Харківщині зросла кількість загиблих внаслідок удару по автобусу (ФОТО)
На Куп’янщині російські загарбники вдарили поблизу рейсового автобуса — загинули троє людей, є поранені.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства:
- сьогодні, 13 березня близько 09.05 поблизу села Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили РФ завдали ракетного удару. Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М»;
- у цей час поблизу перебував рейсовий автобус. Внаслідок удару загинули троє людей — водій автобуса та двоє пасажирів;
- ще четверо людей — три пасажирки автобуса та місцевий житель — отримали поранення;
- пошкоджено автобус, а також приватні житлові будинки.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рашисти могли атакувати автобус поблизу Нової Олександрівки безпілотником типу «Ланцет».