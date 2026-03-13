Новини
Наслідки удару російського дрона, фото: Андрій Канашевич

Російський дрон вдарив по рейсовому автобусу на Харківщині — загинула людина (ФОТО)

13 бер 2026, 12:09
Російські загарбники сьогодні, 13 березня, вранці вдарили дроном по рейсовому автобусу на Харківщині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Подія сталася о 09.15 на дорозі біля села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. За попередньою інформацією, для атаки рашисти застосували БпЛА типу «Ланцет».

Відбулось влучання в рейсовий автобус «Харків — Великий Бурлук», за оперативною інформацією загинула одна та постраждали ще чотири цивільні особи. Деталі та обставини зʼясовуються, — розповів Канашевич.

Крім того, сьогодні о 02.40 росіяни вдарили двома КАБами по селищу Приколотне Вільхуватської громади:

  • пошкоджено будівлю «Укрпошти»;
  • зруйновано один приватний будинок;
  • пошкоджено два приватні та два багатоквартирні будинки.

Наслідки удару російського дрона, фото: Андрій Канашевич

Джерело: Ракурс


