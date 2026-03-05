Рашисти вночі вдарили по цивільному судну в акваторії Чорного моря

Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни вночі вдарили по судну у Чорному морі
Російські загарбники вчора, 4 березня, ввечері вдарили БпЛа по цивільному судну під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Судно перевозило кукурудзу, — розповів Кіпер. — Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей.
Нагадаємо, російські безпілотники сьогодні вночі також атакували узбережжя Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку.