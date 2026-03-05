Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни вночі вдарили по судну у Чорному морі

Рашисти вночі вдарили по цивільному судну в акваторії Чорного моря

5 бер 2026, 10:32
999

Російські загарбники вчора, 4 березня, ввечері вдарили БпЛа по цивільному судну під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Судно перевозило кукурудзу, — розповів Кіпер. — Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей.

Нагадаємо, російські безпілотники сьогодні вночі також атакували узбережжя Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів