Наслідки російської атаки на Одещину, фото: ДСНС

На Одещині внаслідок російської атаки загорілася база відпочинку (ФОТО)

5 бер 2026, 09:10
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 березня, атакували ударними безпілотниками узбережжя Білгород-Дністровського району.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку:

  • вогонь охопив дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу, не давши вогню розповсюдитися на більшу площу;
  • частково зруйновано розташовану поруч чотирьохповерхову будівлю;
  • пошкоджено цивільний транспорт.

Загиблих і постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: ДСНС

