Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

155 БпЛА атакували Україну в ніч на 5 березня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

5 бер 2026, 08:39
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 березня (з 18.30 4 березня) атакували Україну загалом 155 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 100 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА;
  • зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Джерело: Ракурс


