Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

На Курщині українські БпЛА знищили склад автомобільної техніки рашистів (ВІДЕО)

4 бер 2026, 21:38
999

На Курщині оператори ударних БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової бригади днями виявили та знищили невеликий склад автомобільної техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Серед знищеної техніки рашистів:

  • «буханки»;
  • квадроцикл;
  • позашляховики.

Усе це ворог використовував для транспортування своїх військових і необхідних припасів до Сумської області. Тож продовжуємо зменшувати наступальний потенціал противника, — зазначають у бригаді.

На опублікованому відео показано, як FPV-дрон завдає удару по бензобаку однієї з «буханок», що призводить до пожежі, котра знищує решту техніки у будівлі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів