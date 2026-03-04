Новини
Наслідки російського авіаудару по Дружківці, фото: ДСНС

У Дружківці завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару 2 березня (ФОТО, ВІДЕО)

4 бер 2026, 17:48
У Дружківці на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару, завданого 2 березня.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок цього російського обстрілу:

  • загинули троє людей. Тіло останньої загиблої рятувальники вилучили з-під завалів лише на третій день пошуків;
  • 16 людей поранені;
  • пошкоджені 13 житлових будинків й 14 автомобілів.

Рятувальники розібрали 55 тонн будівельних конструкцій, ліквідували пожежу на третьому поверсі понівеченого будинку та загоряння 4 автівок, — додали у відомстві.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи відбувалися під постійною загрозою повторних ударів.

Наслідки російського авіаудару по Дружківці, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


