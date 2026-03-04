Новини
Ракурс
Знищення російського ЗРК, скріншот відео

Російський «Тор» не зміг втекти від українського дрона (ВІДЕО)

4 бер 2026, 20:27
999

На Донеччині українські військові з 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» виявили та уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сил безпілотних систем ЗСУ.

На відео показано, як український дрон наздоганяє ворожий ЗРК.

Зазначається, що «Тор-М2″ здатний одночасно супроводжувати десятки цілей, виявляючи їх на значній відстані, та уражати широкий спектр повітряних об'єктів.

Російські війська активно використовують ці комплекси для протидії українським БпЛА, перехоплення ракет, а також для прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об'єктів», — вказано в описі відео. — Саме тому ППОцид, який системно влаштовують противнику підрозділи Сил безпілотних систем, є одним із ключових напрямів бойової роботи.

Джерело: Ракурс


