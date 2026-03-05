Російські загарбники за добу втратили 900 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n212430-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-900-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 270 тис. 400 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 900 осіб. Про це сьогодні, 5 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 727 танків;
- 24 тис. 142 бойові броньовані машини;
- 37 тис. 915 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 667 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 319 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 348 гелікоптерів;
- 158 тис. 381 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 384 крилаті ракети;
- 30 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 81 тис. 434 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 79 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 118 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 54 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 407 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 61 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександроград, Гаврилівка, Коломийці, Писанці, Воздвижівка, Гірке, Рівне, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Світла Долина.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу вразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили та три артилерійські системи.