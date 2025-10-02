Новини
Ракурс
Знищення виявленої біля Одещини міни, скріншот відео

Вісім ворожих морських мін знищили біля Одещини — ВМС

2 жов 2025, 12:58
Біля узбережжя Одещини з початку шторму військові моряки виявили вісім дрейфуючих протикорабельних мін, які зірвало зі встановлених ворогом місць.

Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Міни були своєчасно знищені підрозділами ВМС ЗС України, що дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства, — розповіли у ВМС.

Військово-морські сили закликають громадян:

  • не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі;
  • не ігнорувати заборонні знаки чи попередження;
  • у разі виявлення підозрілих об'єктів — негайно повідомляти відповідні служби.

Також ВМС опублікували відео знищення трьох з виявлених мін.

Джерело: Ракурс


