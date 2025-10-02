Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение обнаруженной возле Одесской области мины, скриншот видео
Восемь вражеских морских мин уничтожили возле Одесщины — ВМСhttps://racurs.ua/n209443-vosem-vrajeskih-morskih-min-unichtojili-vozle-odesschiny-vms.htmlРакурс
Біля узбережжя Одещини з початку шторму військові моряки виявили вісім дрейфуючих протикорабельних мін, які зірвало зі встановлених ворогом місць.
Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Міни були своєчасно знищені підрозділами ВМС ЗС України, що дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства, — розповіли у ВМС.
Військово-морські сили закликають громадян:
- не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі;
- не ігнорувати заборонні знаки чи попередження;
- у разі виявлення підозрілих об'єктів — негайно повідомляти відповідні служби.
Також ВМС опублікували відео знищення трьох з виявлених мін.