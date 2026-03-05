Новости
Ракурс
Уничтожен российский вертолет Ка-27, фото: ВМС ВСУ

ВМС сбили российский Ка-27 над Черным морем

5 мар 2026, 15:05
Військово-морські сили збили над Чорними морем ворожий вертоліт Ка-27.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС,

Силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27, — вказано в повідомленні.

Інших деталей ВМС наразі не наводить.

Источник: Ракурс


