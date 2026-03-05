Читайте также
Уничтожен российский вертолет Ка-27, фото: ВМС ВСУ
ВМС сбили российский Ка-27 над Черным морем
Військово-морські сили збили над Чорними морем ворожий вертоліт Ка-27.
Про це сьогодні, 5 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС,
Силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27, — вказано в повідомленні.
Інших деталей ВМС наразі не наводить.