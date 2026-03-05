Рашисты за зиму потеряли десятки тысяч человек, фото: Министерство обороны

Сили оборони за три місяці ліквідували понад 92 тис. російських загарбників і кожне ураження зафіксоване на відео.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Знищувати більше ворожих вояків, ніж мобілізує росія, — один з ключових пунктів Плану війни України. Маємо верифіковані дані про його виконання за три місяці, — наголосили в Міноборони.

Зазначається, що лише за лютий українські військові вразили 27 тис. 313 окупантів — це 975 ліквідованих росіян щодня.

Також оновлено рекорд зі знищення ворожих БпЛА, і другий місяць поспіль збиваємо рекордну кількість шахедів, — додали у відомстві.

У Міноборони назвали ТОП-10 підрозділів за лютий:

414 ОБрБС «Птахи Мадяра»;

ЦСО «А» СБУ;

ГВ БАС «Фенікс»;

Lasar’s Group НГУ;

429 ОБрБпС «Ахіллес»;

3 ОШБр;

412 ОБрБПС «NEMESIS»;

23 ОБРОГП НГУ;

3 БрОП «Спартан»;

95 ОДШБр.