Сили оборони за три місяці ліквідували понад 92 тис. російських загарбників і кожне ураження зафіксоване на відео.
Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.
Знищувати більше ворожих вояків, ніж мобілізує росія, — один з ключових пунктів Плану війни України. Маємо верифіковані дані про його виконання за три місяці, — наголосили в Міноборони.
Зазначається, що лише за лютий українські військові вразили 27 тис. 313 окупантів — це 975 ліквідованих росіян щодня.
Також оновлено рекорд зі знищення ворожих БпЛА, і другий місяць поспіль збиваємо рекордну кількість шахедів, — додали у відомстві.
У Міноборони назвали ТОП-10 підрозділів за лютий:
- 414 ОБрБС «Птахи Мадяра»;
- ЦСО «А» СБУ;
- ГВ БАС «Фенікс»;
- Lasar’s Group НГУ;
- 429 ОБрБпС «Ахіллес»;
- 3 ОШБр;
- 412 ОБрБПС «NEMESIS»;
- 23 ОБРОГП НГУ;
- 3 БрОП «Спартан»;
- 95 ОДШБр.
Завдяки Армії дронів. Бонус бачимо реальні дані з фронту в режимі реального часу. Можемо визначати найефективніше озброєння і масштабувати досвід найрезультативніших підрозділів на все військо, — додали в Міноборони.