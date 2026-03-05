Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ поразили ряд важных целей на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили военные склады и наземный ретранслятор БпЛА на ВОТ — Генштаб

5 мар 2026, 11:04
999

Сили оборони у ніч на 4 березня уразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Було уражено:

  • склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки на тимчасово окупованій Донеччині;
  • склаж матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на ТОТ Донеччини;
  • наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в районі Чорноморського у тимчасово окупованому українському Криму.

Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області, — додали у Генштабі.

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров