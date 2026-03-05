ВСУ поразили ряд важных целей на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n212435-sily-oborony-porazili-voennye-sklady-i-nazemnyy-retranslyator-bpla-na-vot-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони у ніч на 4 березня уразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Було уражено:

склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки на тимчасово окупованій Донеччині;

склаж матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на ТОТ Донеччини;

наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в районі Чорноморського у тимчасово окупованому українському Криму.

Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області, — додали у Генштабі.

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.