Сили оборони у ніч на 4 березня уразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Було уражено:
- склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки на тимчасово окупованій Донеччині;
- склаж матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на ТОТ Донеччини;
- наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в районі Чорноморського у тимчасово окупованому українському Криму.
Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області, — додали у Генштабі.
Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.