Последствия российской атаки на Одесщину, фото: ГСЧС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 березня, атакували ударними безпілотниками узбережжя Білгород-Дністровського району.
Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.
Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку:
- вогонь охопив дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу, не давши вогню розповсюдитися на більшу площу;
- частково зруйновано розташовану поруч чотирьохповерхову будівлю;
- пошкоджено цивільний транспорт.
Загиблих і постраждалих внаслідок цієї атаки немає.