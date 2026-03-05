Последствия российской атаки на Одесщину, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n212432-v-odesskoy-oblasti-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-zagorelas-baza-otdyha-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 березня, атакували ударними безпілотниками узбережжя Білгород-Дністровського району.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку:

вогонь охопив дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу, не давши вогню розповсюдитися на більшу площу;

частково зруйновано розташовану поруч чотирьохповерхову будівлю;

пошкоджено цивільний транспорт.

Загиблих і постраждалих внаслідок цієї атаки немає.