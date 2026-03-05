Новости
Последствия российской атаки на Одесщину, фото: ГСЧС

В Одесской области в результате российской атаки загорелась база отдыха (ФОТО)

5 мар 2026, 09:10
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 березня, атакували ударними безпілотниками узбережжя Білгород-Дністровського району.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку:

  • вогонь охопив дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу, не давши вогню розповсюдитися на більшу площу;
  • частково зруйновано розташовану поруч чотирьохповерхову будівлю;
  • пошкоджено цивільний транспорт.

Загиблих і постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


