Рашисты за сутки потеряли 900 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n212430-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-900-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 270 тис. 400 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 900 осіб. Про це сьогодні, 5 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 727 танків;

24 тис. 142 бойові броньовані машини;

37 тис. 915 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 667 одиниць РСЗВ;

1 тис. 319 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

348 гелікоптерів;

158 тис. 381 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 384 крилаті ракети;

30 кораблів/катерів;

два підводні човни;

81 тис. 434 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 79 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 118 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 54 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 407 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 61 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександроград, Гаврилівка, Коломийці, Писанці, Воздвижівка, Гірке, Рівне, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Світла Долина.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу вразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили та три артилерійські системи.