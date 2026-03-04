Уничтожение российского ЗРК, скриншот видео

На Донеччині українські військові з 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» виявили та уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сил безпілотних систем ЗСУ.

На відео показано, як український дрон наздоганяє ворожий ЗРК.

Зазначається, що «Тор-М2″ здатний одночасно супроводжувати десятки цілей, виявляючи їх на значній відстані, та уражати широкий спектр повітряних об'єктів.