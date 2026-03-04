Уничтожение вражеских беспилотников, скриншот видео

На Харківщині за останні кілька днів оператори РУБпАК «СТРІКС» виявили та знищили чотири ворожі безпілотники різних типів — «zala», «молнія».

Про це сьогодні, 4 березня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.

Ці апарати противник використовує для розвідки, коригування ударів та атак по цивільній інфраструктурі та позиціях українських підрозділів. Завдяки роботі операторів безпілотних систем ворожі борти вдалося своєчасно виявити та ліквідувати ще до того, як вони досягли цілей, — наголошують у ДПСУ.

На відео показані моменти ударів по ворожих безпілотниках, зняті камерами українських дронів.