Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Дружковке, фото: ГСЧС

В Дружковке завершили аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара 2 марта (ФОТО, ВИДЕО)

4 мар 2026, 17:48
999

У Дружківці на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару, завданого 2 березня.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок цього російського обстрілу:

  • загинули троє людей. Тіло останньої загиблої рятувальники вилучили з-під завалів лише на третій день пошуків;
  • 16 людей поранені;
  • пошкоджені 13 житлових будинків й 14 автомобілів.

Рятувальники розібрали 55 тонн будівельних конструкцій, ліквідували пожежу на третьому поверсі понівеченого будинку та загоряння 4 автівок, — додали у відомстві.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи відбувалися під постійною загрозою повторних ударів.

Наслідки російського авіаудару по Дружківці, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров