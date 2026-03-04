Ракурсhttps://racurs.ua/
У Дружківці на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару, завданого 2 березня.
Про це сьогодні, 4 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок цього російського обстрілу:
- загинули троє людей. Тіло останньої загиблої рятувальники вилучили з-під завалів лише на третій день пошуків;
- 16 людей поранені;
- пошкоджені 13 житлових будинків й 14 автомобілів.
Рятувальники розібрали 55 тонн будівельних конструкцій, ліквідували пожежу на третьому поверсі понівеченого будинку та загоряння 4 автівок, — додали у відомстві.
Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи відбувалися під постійною загрозою повторних ударів.