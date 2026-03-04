РФ изменяет основные цели массированных ударов по Украине Фото:

Росія змінює основні цілі масованих ударів по Україні.

Окупанти змінили свої пріоритети, які тепер полягають у руйнування водної інфраструктури великих міст. Перехід країни-агресора до нового набору цілей є визнанням того, що її зимова ударна кампанія 2025−2026 років не досягла своїх цілей. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що країна-агресор зможе взяти до уваги досвід, який був отриманий під час зимових ударів по енергетиці. Ці навики окупанти можуть використати для майбутніх ударів по водній інфраструктурі. Системи енергетики та водної інфраструктури містять обмежені, але критичні вразливості.

За словами експертів, минула зима показала, що за низки обставин російські безпілотники можуть таку інфраструктуру пошкодити або знищити, незважаючи на їхнє невелике корисне навантаження.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня Росія атакувала Україну 149 різноманітними безпілотниками. Українська пропитовітряна оборона змогла знешкодити 129 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 19 дронів-камікадзе влучили на 15 локаціях, а уламки впали на одній локації.

А сьогодні вранці у Миколаєві російський безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. Поранення дістав співробітник «Укрзалізниці», але йому вже надали вся необхідну медичну допомогу.