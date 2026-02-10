Россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру Одесской области. Фото: ОВА

Вночі 10 лютого ворог атакував об'єкт енергетики на півдні регіону. Зафіксоване його пошкодження, а внаслідок обстрілу виникла пожежа. Також була пошкоджена адміністративну будівлю. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер 10 лютого повідомив у Telegram.

Ворожий обстріл призвів до часткового знеструмлення населених пунктів у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури вже перевели на резервне живлення від генераторів.

Наразі триває ліквідація наслідків та відновлення електропостачання.

Нагадаємо, 7 лютого в Дніпропетровській області ремонтна бригада ДТЕК у момент проведення ремонтних робіт потрапила під улари ворога. Два російські FPV-дрони влучили в службовий автомобіль енергетиків. Унаслідок удару машина повністю згоріла, але працівники встигли врятуватися.