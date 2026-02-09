Новини
Ракурс
Армія РФ обстріляла бригаду енергетиків у Дніпропетровській області. Фото: ДТЕК

Російські дрони атакували ремонтну бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині

9 лют 2026, 16:54
Армія Росії обстріляла енергетиків у Дніпропетровській області.

Ремонтна бригада ДТЕК у момент проведення ремонтних робіт потрапила під улари ворога. Сталося це у суботу, 7 лютого. Два російські FPV-дрони влучили в службовий автомобіль енергетиків. Унаслідок удару машина повністю згоріла. Про це ДТЕК повідомив у Telegram.

Зазначається, що працівники встигли врятуватися. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У компанії наголосили, що попри постійну небезпеку енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та забезпеченням українців світлом.

Нагадаємо, 6 лютого російські військові завдали цілеспрямованого удару по підрозділу ДСНС в Дніпропетровській області. Ворог атакував пожежно-рятувальну частину селища Межова Синельниківського району. Внаслідок удару були пошкоджено стіни та вікна будівлі, але рятувальники не постраждали.

Джерело: Ракурс


