Ракурсhttps://racurs.ua/
Армія РФ обстріляла бригаду енергетиків у Дніпропетровській області. Фото: ДТЕК
Російські дрони атакували ремонтну бригаду ДТЕК на Дніпропетровщиніhttps://racurs.ua/ua/n211949-rosiyski-drony-atakuvaly-remontnu-brygadu-dtek-na-dnipropetrovschyni.htmlРакурс
Армія Росії обстріляла енергетиків у Дніпропетровській області.
Ремонтна бригада ДТЕК у момент проведення ремонтних робіт потрапила під улари ворога. Сталося це у суботу, 7 лютого. Два російські FPV-дрони влучили в службовий автомобіль енергетиків. Унаслідок удару машина повністю згоріла. Про це ДТЕК повідомив у Telegram.
Зазначається, що працівники встигли врятуватися. На щастя, обійшлося без постраждалих.
У компанії наголосили, що попри постійну небезпеку енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та забезпеченням українців світлом.
Нагадаємо, 6 лютого російські військові завдали цілеспрямованого удару по підрозділу ДСНС в Дніпропетровській області. Ворог атакував пожежно-рятувальну частину селища Межова Синельниківського району. Внаслідок удару були пошкоджено стіни та вікна будівлі, але рятувальники не постраждали.