Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Рашисти завдали цілеспрямованого удару по рятувальному підрозділу на Дніпропетровщині (ФОТО)

6 лют 2026, 21:27
Росіяни завдали цілеспрямованого удару по пожежно-рятувальному підрозділу на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Ввечері ворог атакував пожежно-рятувальну частину селища Межова Синельниківського району, — вказано в повідомленні. — Внаслідок удару пошкоджено стіни та вікна будівлі.

Рятувальники не постраждали.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Загалом сьогодні російських атак зазнали Нікопольский та Синельниківський райони, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Протягом дня агресор:

  • атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені 12 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник, гараж, авто, газогони та лінія електропередач. Понівечені підприємства;
  • атакував БПЛА Синельниківщину — під ударом були Васильківська і Миколаївська громади. Постраждав 38-річний чоловік. Є пошкодження на території підприємства. Горів екскаватор.

Джерело: Ракурс


