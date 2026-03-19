У Тернопільському районі між населеними пунктами Кам’янка та Романівка місцевий житель під час польових робіт виявив уламки російської ракети.

Про небезпечну знахідку чоловік повідомив на спецлінію поліції. Проце сьогодні, 19 березня, повідомила прес-служба поліції Тернопільської області.

На місце події виїжджали вибухотехніки та працівники ДСНС. Невідомим предметом виявилися залишки російської крилатої ракети Х-101 з двома бойовими частинами. Радіус її ураження — близько 500 метрів.

Експерти припускають, що ціль була знищена силами протиповітряної оборони, а її уламки стали помітними лише після того, як зійшов сніг. Фахівці піротехнічного підрозділу УДСНС в Тернопільській області вибухонебезпечні елементи вилучили та знешкодили, — розповіли в поліції.

Правоохоронці наголошують, що в разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів: