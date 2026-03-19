Вилучення залишків російської ракети у Києві, фото: ДСНС
У Києві з річки вилучили залишки російської ракети (ФОТО)
У Києві водолази-сапери вилучили з акваторії річки безпечні залишки російської ракети, якою рашисти днями атакували столицю.
Про це сьогодні, 19 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Залізяччя, приховане під товщею води — це пастка для кожного, хто попри застереження випробовує долю, пірнаючи у водойму, — наголошують у ДСНС.
У відомстві закликають у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:
- не підходити;
- не чіпати їх;
- негайно повідомляти про небезпечну знахідку за номерами 101 або 112.