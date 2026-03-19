Ракурс
Изъятие остатков российской ракеты в Киеве, фото: ГСЧС

В Киеве из реки изъяли остатки российской ракеты (ФОТО)

19 мар 2026, 10:50
У Києві водолази-сапери вилучили з акваторії річки безпечні залишки російської ракети, якою рашисти днями атакували столицю.

Про це сьогодні, 19 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Залізяччя, приховане під товщею води — це пастка для кожного, хто попри застереження випробовує долю, пірнаючи у водойму, — наголошують у ДСНС.

У відомстві закликають у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:

  • не підходити;
  • не чіпати їх;
  • негайно повідомляти про небезпечну знахідку за номерами 101 або 112.

Вилучення залишків російської ракети у Києві, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


