Изъятие остатков российской ракеты в Киеве, фото: ГСЧС
В Киеве из реки изъяли остатки российской ракеты (ФОТО)
У Києві водолази-сапери вилучили з акваторії річки безпечні залишки російської ракети, якою рашисти днями атакували столицю.
Про це сьогодні, 19 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Залізяччя, приховане під товщею води — це пастка для кожного, хто попри застереження випробовує долю, пірнаючи у водойму, — наголошують у ДСНС.
У відомстві закликають у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:
- не підходити;
- не чіпати їх;
- негайно повідомляти про небезпечну знахідку за номерами 101 або 112.