Представители стран Большой семерки остаются в Киеве, фото: x.com/G7AmbReformUA

Послы G7 продолжают работу в Украине, несмотря на российские угрозы

28 мая 2026, 22:32
Представники країн «Великої сімки» залишаються в Києві, попри погрози з боку Росії.

Відповідна заява сьогодні, 28 травня, опублікована на сторінці послів G7 у соцмережі X, де також опубліковане відповідне фото.

Сьогодні вранці представники країн «Великої сімки» провели зустріч з міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні, щоб обговорити шляхи поліпшення ділового та інвестиційного клімату в країні, — вказано в повідомленні. — Незважаючи на погрози з боку Росії, всі країни «Великої сімки» залишаються в Києві й продовжуватимуть свою роботу з підтримки України!

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що посольство США в Києві залишило українську столицю після погроз Росії щодо нових обстрілів. У МЗС України згодом цю інформацію спростували.

