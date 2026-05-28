Джули Дэвис подтвердила, что находится в Киеве, скриншот видео

Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс підтвердила, що перебуває у Києві.

На цьому вона наголосила сьогодні, 28 травня, під час прес-конференції.

Девіс додала, що бере участь у роботі разом із американськими законодавцями, котрі зараз перебувають із візитом в Україні:

Я зараз перебуваю тут, у Києві, особисто. Я надзвичайно рада, що сьогодні з нами присутні сенатор Блюменталь та представник Палати Гаймс. За останні кілька днів вони провели надзвичайно активну та насичену роботу.

За її словами, конгресмени продовжать свій візит до України і відвідають Чорноморський безпековий форум.

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що посольство США в Києві залишило українську столицю після погроз Росії щодо нових обстрілів.