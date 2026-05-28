Посольство США в Києві залишило українську столицю після погроз Росії щодо нових обстрілів.

Американські дипломати прислухалися до погроз та виїхали з Києва. Дипломатичні місії Євросоюзу залишаються в Києві, попри погрози Москви. Про це високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила після прибуття на неформальну зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі, передає Spiegel.

За інформацією, яку ми отримали від України, у Києві продовжують роботу всі посольства, окрім американського. Європейські дипмісії залишаються, — зазначила вона.

У МЗС України спростували інформацію про виїзд посольства США з Києва через погрози російських ударів. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі журналістам заперечив слова Каллас і наголосив, що інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин розповів, як пише «РБК-Україна», що американські дипломати виїжджали з Києва у ніч на неділю, 25 травня.

Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали (перед ударом у ніч на неділю). В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві, — зазначив він.

Посольство США заперечило інформацію про свій виїзд з України та заявило, що продовжує працювати.

Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію Посольства США в Києві. Ми вкотре наголошуємо, що громадянам США не слід подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня російське МЗС закликало іноземних дипломатів якнайшвидше покинути Київ, бо армія РФ готується атакувати «центри прийняття рішень» і «командні пункти» в столиці України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив державному секретарю США Марку Рубіо, що РФ «розпочинає удари» по об'єктах у Києві, які використовуються військовими.

Джерело: Spiegel, «РБК-Україна»