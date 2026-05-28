Владимир Зеленский обсудил с конгрессменами США потребности Украины в ПВО.

Зеленский обсудил с конгрессменами США потребности Украины в ПВО

28 мая 2026, 08:26
Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з представниками Конгресу США.

У середу, 27 травня, глава держави провів зустріч з конгресменами від Демократичної партії Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом. Український лідер розповів, що передав лист до Білого дому та Конгресу і особисто вручив копію конгресменам. Про це повідомив Офіс президента.

Сторони обговорили потреби України в засобах протиповітряної оборони. Окремо обговорювався переговорний процес.

Ми обговорили подальшу підтримку України, а саме у посиленні ППО. Маємо значну потребу в антибалістичних ракетах через постійні російські обстріли. Я надіслав до Білого дому та Конгресу США лист про потреби України в таких ракетах. І сьогодні також особисто передав цей лист конгресменам. Розраховуємо на своєчасну підтримку, — написав Зеленський у Telegram.

Також президент поінформував конгресменів про ситуацію на фронті й українські далекобійні удари по Росії.

Володимир Зеленський обговорив з конгресменами США потреби України в ППО. Фото: ОП

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський надіслав терміновий лист американському лідеру Дональду Трампу та Конгресу США. У листі він попередив союзників про критичну нестачу в Україні систем протиповітряної оборони, зокрема можливостей протиракетної оборони.

