Владимир Зеленський написав Дональду Трампу о критическом дефиците средств ПВО в Украине.

Президент України Володимир Зеленський попросив американського лідера Дональда Трампа посилити українську ППО.

Глава держави надіслав главі Сполучених Штатів Америки термінового листа, в якому попередив про критичну нестачу в Україні систем протиповітряної оборони, зокрема можливостей протиракетної оборони. Це звернення пролунало на тлі останніх масованих ударів РФ по Україні й погрозами нових атак на Київ. Про це повідомило видання Kyiv Independent з посиланням на джерело.

Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже виключно покладаємося на Сполучені Штати, — йдеться в листі.

Українські чиновники побоюються, що обмежені запаси ракет-перехоплювачів для Patriot та інших західних систем, не дозволять відбивати нові російські ракетні атаки.

Це справді складно, коли йдеться про протибалістичну оборону, — заявив журналістам співрозмовник, який знайомий із цим питанням.

У тексті йдеться, що посол України в США Ольга Стефанішина розповсюдила листа Білому дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам американського Конгресу.

Нагадаємо, Україна та Європа спільно розробляють дешевший аналог американського комплексу Patriot, який буде здатний перехоплювати балістичні ракети. Наразі збивати балістику можуть лише сучасні комплекси, зокрема «Петріот».

Джерело: The Kyiv Independent