Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n212396-zelenskiy-predlojil-stranam-blijnego-vostoka-perehvatchiki-dronov.html

Ракурс

Українські дрони-перехоплювачі країнам Перської затоки запропонував президент Володимир Зеленський.

Країни-партнери з Близького Сходу справді зацікавлені в українських напрацюваннях щодо протидії масованим повітряним ударам. Натомість Київ хоче очікує отримати від союзників ракети PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot, яких Україні гостро бракує. При цьому Україна не віддаватиме дефіцитну зброю, але може поділитися досвідом. Про це глава держави 3 березня заявив на брифінгу.

А якщо у нас летять ракети, ну, при всій повазі, ми тут і ми будемо захищати нашу державу, — зазначив він.

Також Зеленський хоче, щоб лідери арабських країн домовились із російським диктатором Володимиром Путіним про перемир’я в Україні. Додав, що Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати мають тісні економічні зв’язки з Росією. І цей вплив можна використати у розмові з главою країни-агресора.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може відправити найкращих експертів зі збиття іранських безпілотників на Близький Схід, якщо тамтешні лідери переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я.

А сьогодні Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Вони обговорили и ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.