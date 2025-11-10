Владимир Зеленский заявил о намерении Украины приобрести 27 систем Patriot. Фото:

Україна планує замовити США 27 зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Київ наразі тісно співпрацює з міжнародними партнерами для захисту України від атак російських безпілотників. Однак поки що Велика Британія та інші союзники виключають можливість відправки винищувачів для патрулювання неба. Про це український президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю Guardian.

За словами глави держави, Україна прагне замовити 27 систем ППО Patriot у американських виробників. А союзники в Європі тим часом «можуть позичити» Україні ті «Петріоти», які є в них у наявності.

Зеленського також запитали, чи Велика Британія та Європейський Союз роблять достатньо для України напередодні зими.

Ніколи не буває достатньо. Достатньо, буде, коли Путін зрозуміє, що має зупинитися, — відповів президент.

Нагадаємо, у вересні на засіданні Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україні необхідні додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK.

