Україна отримала необхідні боєприпаси для протиповітряної оборони.

Останнім часом Україна зіткнулася з дефіцитом ракет різного типу. До 16 січня Сили оборони мали на озброєнні кілька систем ППО без ракет. Однак сьогодні необхідні боєприпаси біли отримані. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом.

Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це — в Україні, я можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров’ю, життям людей тощо, — зазначив він.

Глава держави поінформував, що українська армія має «дуже багато» різних систем, які були завезені за час повномасштабної війни і які постійно потребують пакети ракет. І питання не лише в ЗРК Patriot, яких «ніколи не буде вистачати».

Зеленський наголосив, що кожен пакет ракет він «вибиває з країн Європи та Америки». І додав, що в цьому не можна звинувачувати тільки Сполучені Штати, бо «ми говоримо про всі інші системи, які захищають нашу енергетику».

Нагадаємо, уряд Іспанії схвалив контракт на виготовлення та постачання Україні тактичного радара дальнього радіусу дії Lanza LTR-25, який використовують для контролю повітряного простору та раннього попередження. Він вміє виявляти повітряні цілі на відстані до 400−450 км залежно від типу об'єкта та умов роботи.