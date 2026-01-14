Іспанія передасть ЗСУ далекобійний радар.

Україна отримає далекобійний радар від уряду Іспанії.

Влада цієї країни схвалила контракт на виготовлення та постачання тактичного радара дальнього радіусу дії Lanza LTR-25, який посилить українську протиповітряну оборону. Контракт передбачає також логістичну підтримку цього радару. Про це повідомила прес-служба Ради міністрів Іспанії.

Заявляється, що вартість угоди становить 37 млн євро. Контракт діятиме з моменту підписання до 31 грудня цього року і не матиме можливості продовження. Систему передадуть, як внесок Мадрида у спільні зусилля союзників допомоги Києву.

Radar Lanza LTR-25 — це сучасний тривимірний мобільний радар далекої дії, який використовують для контролю повітряного простору та раннього попередження. Він вміє виявляти повітряні цілі на відстані до 400−450 км залежно від типу об'єкта та умов роботи.

Система не лише бачить у повітрі літаки, гелікоптери, крилаті ракети й безпілотники, але й визначає їхню дальність, висоту та напрямок руху. Цей радар розміщується на мобільній платформі й може швидко розгортатися та працювати автономно.

Lanza LTR-25 обладнаний цифовою системою обробки сигналів, має високу стійкість до радіоелектронних перешкод і легко інтегрується в системи ППО та командні мережі НАТО.

Нагадаємо, у липні минулого року німецька компанія HENSOLDT отримала велике замовлення вартістю понад 340 мільйонів на постачання радарів для посилення протиповітряної оборони України. ЗСУ мали передати високопродуктивні радари TRML-4D та радари ближнього радіусу дії SPEXER 2000 3D MkIII.