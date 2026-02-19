Україна отримає велику партію ракет AIM. Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n212174-ukrayina-otrymaie-velyku-partiu-raket-aim-chym-vony-osoblyvi.html

Ракурс

Україна найближчим часом отримає велику партію ракет AIM.

Ці американські авіаційні ракети, які вже кілька років стоять на озброєнні ЗСУ, застосовуються з літаків F-16 та наземних комплексів протиповітряної оборони NASAMS. Українські захисники збивають ними російські гвинтокрили, реактивні БпЛА та крилаті ракети. Про це 19 лютого повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що існує близько десятка різних модифікацій ракет AIM. Сили оборони України активно використовують три модифікації.

Як розповіли в МОУ, AIM-9 Sidewinder — це найменша із ракет цієї серії, яка ефективна у ближньому повітряному бою проти гелікоптерів та БпЛА. Вона має довжину 3 м і вагу близько 90 кг. Бойова частина уламково-фугасної дії складається із 200 титанових уламкових стрижнів. Дальність її ураження становить до 35 км, а швидкість — до 3 тис. км/год.

АІМ-120 Аmraam — це середня ракета серії, яка ефективно знищує гелікоптери, літаки, крилаті ракети і реактивні дрони. Ці боєприпаси можуть знищувати повітряні цілі за межами прямої видимості, бо мають власний радар. Її довжина становить 3,7 м, вага — близько 160 кг, а швидкість — до 4,9 тис. км/год. Дальність ураження ракети становить до 75 км.

АІМ-7 Sparrow є найбільшою ракетою з серії АІМ, яка ефективно знищує гелікоптери, літаки, крилаті ракети і реактивні дрони типу Shahed-234 чи «Герань-3». Цей боєприпас, оснащений бойовою частиною уламково-фугасної дії, розвиває швидкість до 4,9 тис. км/год, при дальності ураження до 70 км.

Нагадаємо, Велика Британія вперше внесе великий транш у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів для закупівлі зброї для Сил оборони України за ініціативою PURL. Гроші підуть на протиповітряну оборону та ракети для України.

Також Лондон окремо виділить допомогу на 448 млн євро, яка передбачає передачу ЗСУ тисячі легких багатоцільових ракет для систем ППО, виготовлених у Белфасті.