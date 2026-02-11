Постачання снарядів ЗСУ під загрозою. Фото: Генштаб

Ініціатива Чехії з постачання артилерійських боєприпасів Україні зіткнулася з серйозним дефіцитом фінансування.

Одне з неназваних джерел повідомило, що на світовому ринку зараз є доступні боєприпаси на суму близько 16 млрд євро. Однак чеська ініціатива зібрала лише 1,4 млрд з необхідних 5,06 млрд євро. У НАТО планують спрямувати 5 млрд євро переважно на закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів саме за чеською схемою. Про це повідомило агентство Reuters.

У грудні минулого року в Північноатлантичному альянсі заявляли, що в межах чеської ініціативи планувалося передати Україні 1,8 млн артилерійських боєприпасів. Це становить 43% від загального обсягу снарядів, які постачаються Силам оборони України.

Як відомо, програма покликана забезпечити ЗСУ снарядами великого калібру, що дозволяє українським військовим ефективніше протистояти російським окупантам. До ініціативи долучилися Німеччина, Данія, Нідерланди, а також чеські військові структури й оборонні підприємства.

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Чехії Петром Павелом заявив, що чеська ініціатива вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів. Глава держави наголошував, що є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й у 2026 році.

