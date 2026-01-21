Renault вироблятиме далекобійні БпЛА для України. Фото:

Ракурс

Французи вироблятимуть далекобійні безпілотники для України.

Французька автомобільна компанія Renault уклала угоду з французькою оборонною компанією Turgis Gaillard, яка заснована у 2011 році, яка має близько 400 співробітників та дохід у розмірі 80 млн євро. Її продукція включає 20-метровий середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту під назвою AAROK, який може перевозити майже 3 т палива, зброї або обладнання. Про це повідомило видання Financial Times.

Зазначається, що контракт на дрони був укладений в червні 2025 року після того, як уряд Франції закликав автомобільні та оборонні компанії спільно створювати виробничі лінії для БпЛА.

У «Рено» заявили, що безпілотники для України вироблятимуть на двох майданчиках компанії, але на яких конкретно — наразі не визначили. Автовиробник відмовився коментувати вартість контракту або кількість БпЛА, які планується виготовити. Також французи не стали уточняти чи йдеться про ударні, розвідувальні чи інші типи дронів.

Нагадаємо, вже з лютого Україна та Велика Британія виходять на щомісячне спільне виробництво 1 тис. дронів-перехоплювачів Octopus, який був розроблений для протидії дронам-камікадзе типу «Шахед» та іншим повітряним цілям.