Україна та Британія вироблятимуть 1 тис. дронів Octopus. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211518-1-tys-droniv-octopus-schomisyacya-vyroblyatymut-ukrayina-ta-brytaniya-sybiga.html

Ракурс

Україна та Велика Британія нарощують оборонну співпрацю.

Вже з лютого сторони виходять на щомісячне спільне виробництво 1 тис. дронів-перехоплювачів Octopus. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час форуму в річницю підписання між Україною та Британією історичної Угоди про 100-річне партнерство, передає прес-служба українського МЗС.

За словами міністра, три ключові виміри співпраці між країнами — це безпека, економіка та політика.

Велика Британія взяла на себе довгострокове зобов’язання щодо військової підтримки України. Йдеться про більш ніж 170 млрд грн щорічно на нашу оборону в найближчі, найкритичніші роки, — наголосив Сибіга.

Очільник українського дипломатичного відомства назвав україно-британську співпрацю «справжнім союзництвом заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього». І нагадав, що Лондон запровадив санкції проти понад 540 танкерів, які обходили «стелю цін» на російську нафту і забезпечували «паливо російській військовій машині».

Як відомо, український БпЛА-перехоплювач Octopus був розроблений для протидії дронам-камікадзе типу «Шахед» та іншим повітряним цілям. Безпілотник був розроблений військовими інженерами за підтримки фахівців із Великої Британії. Розробляли Octopus упродовж двох років.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія підписали угоду, яка передбачає спільне виробництво дронів-перехоплювачів. БпЛА, які запустять у виробництво, зарекомендували себе проти російських дронів-камікадзе типу «Шахед».