Перший український оборонний завод починає працювати у Великій Британії.

Запускають виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, яка спеціалізується на виробництві дронів. Запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку, бо йдеться не про перенесення «центру тяжіння з України», а про розширення спільних спроможностей і створення «другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва». Про це надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний 25 лютого повідомив у Facebook.

Ми залишаємо центр інженерної експертизи в Україні, а виробництво інтегруємо у британський оборонний простір. Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки, — йдеться у повідомленні.

За словами Залужного, цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування, а для Британії — це посилення «оборонки», доступ до перевірених у сучасній війні технологій та створення робочих місць.

Як відомо, компанія Ukrspecsystems була заснована у 2014 році й відома насамперед дронами PD-2, Gekata та серією Shark (Shark, Shark-M, Mini Shark). Ці БпЛА використовуються для розвідки, спостереження та коригування артилерії.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Німеччині розпочалося серійне виробництво одразу кількох моделей безпілотників української розробки. Німці виготовляють ударні безпілотника Linsa, які добре зарекомендували себе на полі бою. Також виробляють дрони-розвідники Zoom, а також дистанційно керовані кулемети і гранатомети Buria.