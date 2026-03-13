Роботи-гуманоїди Phantom. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212618-amerykanci-vidpravyly-na-viynu-v-ukrayinu-robotiv-gumanoyidiv-video.html

Ракурс

Компанія Foundation з США відправила на випробування в Україну двох своїх роботів-гуманоїдів Phantom.

Роботи прибули до України в лютому й повинні будуть виконувати розвідувальні завдання на лінії фронту. Випробування на передовій повинні удосконалювати технологію через «зворотний зв’язок» від реального бойового використання. Про це співзасновник Foundation Майк Леблан розповів виданню Time.

Зазначається, що американці наразі готують «Фантомів» для потенційного розгортання в бойових операціях Пентагону. Видання пише, що Міністерство війни США «продовжує досліджувати розробку мілітаризованих гуманоїдних прототипів, призначених для дії разом із військовими бійцями в складних умовах високого ризику».

За словами Леблана, Foundation також тісно співпрацює з Міністерством внутрішньої безпеки, бо «Фантоми» в майбутньому зможуть патрулювати південний кордон Сполучених Штатів.

Наразі ці андроїди проходять випробування, а невдовзі повинні розпочати курс для морської піхоти з «методів проникнення». Роботів Phantom навчатимуть розміщувати вибухівку на дверях, щоб допомогти військовим безпечніше проникати на об'єкти.

Як відомо, компанія Foundation стала однією з тих, які використовують війну в Україні для випробування своєї зброї.

Джерело: TIME