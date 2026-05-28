США завдали нових ударів по території Ірану.

Армія Сполучених Штатів Америки завдала нових ударів по території Ірану.

Військові вночі атакували об'єкт, який становив загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Також бійці Збройних сил США перехопили та збили кілька іранських безпілотників, які також вважали потенційною загрозою для військових і цивільних суден у регіоні. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на американського посадовця.

Зазначається, що нові удари відбулися на тлі переговорів щодо припинення війни, яка триває вже три місяці. Конфлікт, що розпочався 28 лютого після ударів США та Ізраїлю, призвів до тисяч жертв і різкого зростання світових цін на енергоносії.

Нагадаємо, 25 травня армія США атакувала іранські військові об'єкти в районі Ормузької протоки. Цілями американців стали ракетні пускові майданчики та іранські катери, які намагалися встановити міни. Ударів було завдано попри режим припинення вогню. У Сполучених Штатах тоді заявили, що діяли «в межах самооборони».

Джерело: Reuters