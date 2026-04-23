Скріншот з відео: Department of War у соцмережі Х

США перехопили в Індійському океані підсанкційний танкер з Ірану (ВІДЕО)

23 кві 2026, 19:26
Сполучені Штати Америки перехопили нафтовий танкер в Індійському океані.

Це судно, яке перебувало під західними санкціями, возило нафту з Ірану. Минулої ночі американські військові зупинили судно M/T Majestic X і висадили на його борт оглядову групу, яка обстежила танкер. Про це Міністерство війни США 23 квітня повідомило у соціальній мережі Х.

Зазначається, що це вже другий танкер, який Америка захопила поза межами регіону Близького Сходу за останні дні. Так, в Індійському океані 21 квітня військові взяли під контроль танкер M/T Tifani.

У Пентагоні наголосили, що подібні операції триватимуть й надалі.

Нагадаємо, у лютому Сполучені Штати Америки перехопили танкер Aquila II, що порушив карантин, який президент США Дональд Трамп запровадив для підсанкційних суден у Карибському морі. Судно намагалося втекти від американських військових. Переслідування відбувалося аж до Індійського океану, де танкер і взяли на абордаж.

Джерело: Ракурс


