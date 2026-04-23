Скриншот из видео: Department of War в соцсети Х

Сполучені Штати Америки перехопили нафтовий танкер в Індійському океані.

Це судно, яке перебувало під західними санкціями, возило нафту з Ірану. Минулої ночі американські військові зупинили судно M/T Majestic X і висадили на його борт оглядову групу, яка обстежила танкер. Про це Міністерство війни США 23 квітня повідомило у соціальній мережі Х.

Зазначається, що це вже другий танкер, який Америка захопила поза межами регіону Близького Сходу за останні дні. Так, в Індійському океані 21 квітня військові взяли під контроль танкер M/T Tifani.

У Пентагоні наголосили, що подібні операції триватимуть й надалі.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War �� (@DeptofWar) April 23, 2026

Нагадаємо, у лютому Сполучені Штати Америки перехопили танкер Aquila II, що порушив карантин, який президент США Дональд Трамп запровадив для підсанкційних суден у Карибському морі. Судно намагалося втекти від американських військових. Переслідування відбувалося аж до Індійського океану, де танкер і взяли на абордаж.