Швеція затримала вже другий танкер тіньового флоту Росії.

Ввечері у четвер, 12 березня, шведська берегова охорона затримала у своїх територіальних водах танкер Sea Owl I, що йшов під прапором Коморських островів. Наразі судно стоїть на якорі на південь від шведського міста Треллеборг. Неподалік від нього стоїть корабель Caffa, який Швеція затримала 6 березня. Про це повідомила берегова охорона країни.

За інформацією правоохоронців Швеції, затримане напередодні судно ходить під чужим прапором і відсутнє у шведському реєстрі. Тому немає жодної держави, яка може поручитися за безпеку на борту.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Caffa — корабель тіньового флоту Росії. Це судно Москва використовувала, щоб перевозити викрадене українське зерно.

Танкер через перевезення російської нафти перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади і Швейцарії. Судно заходило у порти Марокко, Бразилії, Єгипту, Шрі-Ланки, Тайваню, Естонії та Малайзії.

Нагадаємо, у лютому Сполучені Штати Америки перехопили ще танкер Aquila II, що порушив карантин, який президент США Дональд Трамп запровадив для підсанкційних суден у Карибському морі. Судно намагалося втекти від американських військових. Переслідування відбувалося аж до Індійського океану, де танкер і взяли на абордаж.