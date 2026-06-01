Тіньовий флот Росії може спричинити світову екологічну катастрофу.

Тіньовий флот Російської Федерації загрожує світовою екокатастрофою.

Більш ніж половина нафтових танкерів так званого тіньового флоту, який використовується для обходу санкцій проти РФ та інших країн, перебувають у критично поганому технічному стані. Ці судна потенційно можуть спричинити масштабну екологічну катастрофу світового масштабу. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на керівника найбільшої у світі компанії з утилізації суден GMS Partnership Аніла Шарму.

Він розповів, що світ вже наближається до ризику великого розливу нафти, подібного до аварії 1979 року за участю танкерів Atlantic Empress і Aegean Captain, коли в океан потрапило понад 2 млн барелів нафти.

Шарма закликав негайно утилізувати щонайменше третину суден «тіньового флоту». При цьому він вважає, що реально в поганому стані знаходиться понад половина танкерів.

Водночас судноплавний брокер Clarksons вважає, що російський «тіньовий флот» налічує близько 1 тис. 800 суден, з яких приблизно 1 тис. 500 — це нафтові танкери або судна для перевезення нафтопродуктів. Багатьох з цих суден вже понад 20 років. Зазвичай такі вікові вантажні судна вже списують через корозію та зношення систем безпеки.

Попри ці заклики, власники санкційних суден продовжують експлуатацію танкерів через високі прибутки на тлі зростання світових цін на нафту, що спричинила війна на Близькому Сході.

Нагадаємо, у лютому Україна запровадила санкції проти 91 морського судна, що є частиною так званого «тіньового флоту» Росії. Москва використовувала ці танкери для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн. Це відбувалося в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав.

Джерело: Financial Times