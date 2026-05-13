Російський НПЗ у Пермі повністю зупинив роботу після атак українських БпЛА.

НПЗ у російській Пермі повністю зупинив роботу після дронової атаки, яка відбулася 7 травня.

Після нальоту БпЛА нафтопереробний завод змушений був екстрено зупинити одразу три установки первинної перегонки нафти. Частину вторинних технологічних потужностей також вивели з експлуатації, що фактично паралізувало роботу НПЗ. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Як повідомляється, що нова атака лише погіршила ситуацію на заводі, бо одна з ключових установок первинної переробки CDU-4 вже не працювала з 30 квітня після попереднього удару безпілотника.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін зізнався, що регіон зазнав дронової атаки, але не став уточняти, яке саме підприємство постраждало.

Експерти вважають, що відновлювальні роботи НПЗ можуть тривати кілька тижнів. Тривалість ремонту залежить від масштабу пошкоджень і доступності обладнання.

Як відомо, «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ, а його потужність становить близько 13 млн т нафти на рік. Підприємство переробляє нафту і постачає паливо як цивільному ринку, так і потребам російської армії. НПЗ розташований за понад 1 тис. 500 км від кордону України.

Нагадаємо, 8 травня нафтопереробний завод у російській Пермі втретє був атакований дронами за тиждень. Того дня над територією НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» виникла масштабна пожежа, а до неба підіймався величезний стовп чорного диму.

Джерело: Reuters