Французькі військові затримали російський тіньовий танкер в Атлантиці.

Франція затримала танкер тіньового флоту Російської Федерації.

У неділю, 31 травня, в Атлантичному океані французькі Військово-морські сили взяли на абордаж нафтовий танкер «Тагор», який відплив з території країни-агресора та перебуває під міжнародними санкціями. Операція була проведена спільно з партнерками, зокрема Великою Британією. Все відбувалося у суворому дотриманні норм морського права. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у соцмережі X.

За його словами, судна тіньового флоту одночасно обходять санкції, порушують морське право та фінансують війну РФ проти України.

Неприпустимо, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки, — наголосив Макрон.

Французький лідер також звернув увагу на ризики, які такі судна створюють для довкілля та безпеки судноплавства, бо вони нехтують навіть елементарними правилами морського судноплавства.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie: le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Нагадаємо, експерти заявили, що понад половина нафтових танкерів так званого тіньового флоту, який використовується для обходу санкцій проти РФ та інших країн, перебувають у критично поганому технічному стані. Ці судна потенційно можуть спричинити масштабну екологічну катастрофу світового масштабу.